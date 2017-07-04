CHP’li vekilin iddiası: Akademisyenleri fişleyen Harran rektörü savcıya dosya verdi

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CHP Hatay Millletvekili Mevlüt Dudu, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın üniversitedeki 124 akademisyeni ‘fişlediğini’ iddia etti.

Cumhuriyet’in haberine göre Dudu, Prof. Dr. Taşaltın’ın akademisyenler hakkında gerekçesiz dosya tuttuğu iddiasını Meclis gündemine taşıyarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan cevap istedi.

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Rektörün A, B, C’si

Dudu, hazırladığı dosyayı Şanlıurfa başsavcılığına gönderdiği öne sürülen rektörün akademisyenleri ‘FETÖ’ şüphesiyle ‘A, B ve C’ kategorilerinde değerlendirdiğini kaydetti.

Buna göre ‘Militan seviyesinde kesin bağlantılı olduğu şüphesi olanlar’ A kategorisinde, ‘Militan seviyede bağlantısı yok, ancak bir şekilde bağlantısı olduğu tahmin ediliyor’ denenler B kategorisinde, ‘Geçmişte bir şekilde zayıf bağlantısı var olduğu muhtemel. Fakat bu bağlantının devam edip etmediği meçhul. Ya da bağlantısı olan biri ile ilişki içinde’ olarak değerlendirilenler de C kategorisinde yer alıyor.

Dudu, listeyi hazırladığını söylediği rektörün ‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle kapatılan Fatih Üniversitesi’nin mühendislik fakültesinde ders verdiğini hatırlattı.

‘Barış akademisyeni’ de listede

CHP’li vekil, ‘liste’de ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan akademisyenlerin de olduğunu, bir öğretim üyesi için ‘PKK bildirisine imza attığı, paralel elemanlardan biriyle samimi olduğu’ suçlamasının yapılarak A kategorisinde fişlendiğini belirtti.

Dudu, şunları söyledi: “A kategorisinde yani ‘FETÖ’yle ilişkisi militan seviyesinde gösterilen, ancak siyasi bağları güçlü olan çok sayıda akademisyen hakkında hiçbir işlem yapılmazken, C kategorisine giren yani örgüt bağlantısı zayıf olduğu düşünülen akademisyenlerin mesleklerinden atılarak haklarında soruşturma açılması şüphe uyandırmaktadır.”

Dudu, Bozdağ’a da “Taşaltın’a bu fişleme listesi siyasi baskı ile mi yaptırılmıştır? İtirafçı olması karşılığında görevde kalması yönünde bir zorlama yapılmış mıdır?” diye sordu.