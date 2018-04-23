CHP’li vekilin ‘Gül’e söyleyeceği tek cümle’: Güle güle

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, AKP’nin kurucularından Abdullah Gül’ün ‘çatı aday’ olabileceği tartışmalarına parti tabanını hatırlatarak katıldı.
Erken seçim kararını alınmasının ardından aralarında CHP’nin de bulunduğu bazı partilerin Gül’ü ortak aday gösterebileceği tartışmaları başlamıştı.
CHP’li İrgil, Gül’ün adaylığına Twitter hesabından sert çıktı.
AKP’li siyasetçinin isminin tartışılmasına gerek olmadığını belirten CHP’li vekil şunları kaydetti: “Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Gül’e söyleyeceğimiz tek cümle ‘Güle güle’ olacaktır.”