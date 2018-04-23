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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekilin ‘Gül’e söyleyeceği tek cümle’: Güle güle

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CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, AKP’nin kurucularından Abdullah Gül’ün ‘çatı aday’ olabileceği tartışmalarına parti tabanını hatırlatarak katıldı.

Fotoğraf: DHA

Erken seçim kararını alınmasının ardından aralarında CHP’nin de bulunduğu bazı partilerin Gül’ü ortak aday gösterebileceği tartışmaları başlamıştı.

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CHP’li İrgil, Gül’ün adaylığına Twitter hesabından sert çıktı.

AKP’li siyasetçinin isminin tartışılmasına gerek olmadığını belirten CHP’li vekil şunları kaydetti: “Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Gül’e söyleyeceğimiz tek cümle ‘Güle güle’ olacaktır.”

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