CHP’li vekilin fatura eleştirisi: ‘Koyduk değdi valla’; ‘kol böreği…’

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, elektrik faturasındaki ‘ek ücretleri’ eleştirdi.

CHP’li vekil, Twitter hesabından bir fatura paylaştı. Toplam tutarı 93 lira 80 kuruş olan faturanın elektrik kullanım bedeli için alınacak ana parası, toplamın yarısından az.

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Faturaya dağıtım, TRT payı, gecikme zammı, KDv ve enerji fonu gibi kalemlerin eklendiği görülüyor.

Erdoğdu, ek ücretleri faturanın yanına düştüğü notlarla alaya aldı.

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CHP’li vekil ‘dağıtım’ kalemine “Özel araçla dağıtıyoz faturayı” yazdı. ‘Enerji fonu’na “Fazla enerjiksiniz…?” yazan vekil, KDV’yi “Koyduk değdi valla” diyerek andı.

Erdoğdu’ya göre toplam ücret ise ‘kol böreği.’