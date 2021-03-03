‘CHP’li vekile şantaj’ iddiası: Altı kişi gözaltında, bir kişi aranıyor

CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’a şantaj yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Sancar, 27 Şubat’ta Denizli başsavcılığına giderek kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Vekil, bir gün sonra da partisinden istifa etmişti.

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Sancar’ın şikayeti üzerine Denizli polisi araştırma başlattı. Polis, Denizli Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı Fatih S.’yi gözaltına aldı.

Diğerlerinin adını verdi

Fatih S.’nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis; Denizli, Aydın, Ankara ve Kırıkkale ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Toplam altı gözaltı

Operasyonlarda beş şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Fatih S.’nin eniştesi M.B.A.’nın, Aydın’da polis olarak görev yaptığı belirlendi.

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Gözaltına alınanlardan Sevgi K.’nın da Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin eski çalışanı olduğunu öğrenildi.

Operasyon kapsamında KKTC’de yaşayan bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.