CHP’li vekile MİT TIR’ları duruşmasından fezleke: Hiçbirine katılmadım

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı MİT TIR’ları davasının duruşmasında slogan attığı gerekçesiyle fezleke düzenlendi.

Dündar ve Gül’ün hiçbir duruşmasına katılmadığını belirten Özkoç, suçlamanın yer aldığı tarihli duruşmada Sakarya’da olduğunu söyledi.

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Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ iddiasıyla hazırlanan fezlekede, kalabalığın sloganlar ve alkışlarla gösteri yaptığı ve yargılama sonunda akışlarla adliyeyi terk ettiği belirtildi.

Fezlekede şöyle dendi: “Hakkında delil toplanan, TBMM 26. dönem milletvekilinin, yasanın emredici hükmünü herkesten daha iyi bilmesi gerektiği gibi, TCK’nın 4. maddesinde öngörülen ‘Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılamaz’ genel kuralı uyarınca yasaya aykırı toplantıya başından sonuna kadar destek vererek atılı suçu işlediğine dair TC Anayasası’nın 83/2 maddesine göre, soruşturma açılabilmesi için fezleke düzenlenmesini haklı kılan maddi ve hukuki sebeplerin mevcut olduğu kanısına ulaşılmıştır” dendi.

Meclis’e gelen fezlekeyi basından öğrendiğini söyleyen Özkoç inanamadığını, şaşkınlığının yerini üzüntünün aldığını belirtti.

Özkoç şöyle devam etti: “İsnat edilen suçun saçmalığını bir yana koyuyorum. Daha vahim olanı ben 1 Nisan 2016 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde değildim. Ne yazık ki ben Erdem Gül ve Can Dündar’ın hiçbir duruşmasına katılmadım. Benim Çağlayan Adliyesi’nde olduğunu resmi evrak ve raporlarla sözde ortaya koydukları 1 Nisan 2016 tarihinde Sakarya’da CHP il binasındaydım, onlarca vatandaşımızla bir aradaydım. Derdimi anlatacak gücüm, sesimi duyurabilecek mecralarım var. Peki ya vatandaşımız ne durumda düşünebiliyor musunuz?”