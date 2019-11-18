CHP’li vekile göre faciadan ders alınmadı: YHT’de halen sinyalizasyon yok

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara’da dokuz kişinin öldüğü kazayla gündeme gelen Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) Sincan-Kayaş banliyö hattında sinyalizasyon sisteminin bulunmadığını, Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul hatlarında ise sadece giriş ve çıkışlarda sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da geçen sene 13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapan YHT ile raylarda kontrol yapan kılavuz trenin çarpışması sonucunda dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazanın, ‘hattın eksikleriyle erken açılması’ ve ‘yanlış trafik yönetimi kurulması’ (sinyalizasyon) nedenleriyle yaşandığı ortaya çıkmıştı.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP’li Emir yaşanan faciaya karşın hatalardan ders alınmadığını ifade etti.

“En büyük endişemiz, yurttaşlarımızın yine bir ihmaller zincirine kurban edilmesidir” diyen Emir, Sincan-Kayaş banliyö hattında sinyalizasyon sistemi yerine Ankara’daki faciada olduğu gibi merkezden telsiz ve telefonla idare edildiğini öne sürdü. Emir, Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul YHT hatlarında ise ara bloklarda sinyalizasyon sisteminin bulunmadığını kaydetti.