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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekile göre can kaybı sayısı gerçeği yansıtmıyor: Ankara’dan örnek verdi

CHP Ankara Milletvekili Serdar Ünsal, Covid-19 salgınında vaka ve ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Meclis’te dün basın toplantısı düzenleyen Ünsal, AKP’nin Ankara’daki kongresi için 30 bin kişinin Ankara’ya gittiğini belirtti.

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CHP’li vekili, “Kongredeki rezil görüntülerden sonra vaka sayılarında yine patlama yaşanacak” dedi.

Doktor olan Ünsal, vaka ve vefat sayılarının gerçeği yansıtmadığı belirterek şunları kaydetti: “Mezarlıklar müdürlüğü verilerine göre Ankara’da vefat sayısı; 2019’da 13 bin 951’ken, 2020’de 26 bin 142’ye çıkıyor. İki katına çıkan ölümlerin nedeni tabi ki Covid-19 ama gizliyorlar.”

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre salgının başladığı geçen yılın mart ayından bugüne kadar 30 bin 772 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon 149 bin 94 kişi virüse yakalandı.

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