CHP’li vekile ‘belediye belgelerini usüle aykırı imha etmek’ten fezleke

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında yerel seçimi kaybedince belediyenin evrakını usüle aykırı bir şekilde yaktırdığı iddiasıyla fezleke hazırlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanlığını 30 Mart 2014’teki seçimde AKP’li Menderes Türel kazanmıştı.

Mevcut CHP’li başkan Mustafa Akaydın’ın, makam odasını boşaltırken belediyeye ait evrakları Boğaçayı şantiyesinde yakarak imha ettiği iddia edilmişti.

Akaydın hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Fezlekede şantiyede yok edilen bir kısım resmi olmak üzere evrakların Akaydın’ın talimatıyla yakıldığı ifade edilerek, bir yurttaşın ihbarıyla yakılmayan evraklara el konulduğu, yapılan araştırmada bu evrakın muhafazaya gerek olmadığı, delil vasfı taşımadığı ve hukuki, ilmi kıymeti bulunmadığı belirtildi.

Bu nedenle yakma eyleminin ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçunu oluşturmadığı anlatılan fezlekede, eylemin evrakın kurulacak bir komisyonla kimsenin okuyamayacağı şekilde kıyıldıktan sonra kağıt hammaddesi olarak değerlendirileceğine dair hükme aykırılık teşkil ettiği savunuldu.

Fezlekede Akaydın’ın bu kurala uymaması nedeniyle görevini kötüye kullandığı iddia edildi.

Akaydın’ın Özel Kalem Müdürü Oya Uysal ile memur Turan Yazar hakkında 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Soruşturma iznine itirazları ise Danıştay 1’inci Dairesi tarafından reddedilmişti.

‘Oyları yürüttüler, örtmek istiyorlar’

CHP’li Mustafa Akaydın, belediye personeli ya da kendisinin evrakları yakmayla ilgisi olmadığını söyledi.

Şu an Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu tarafından oylarının ‘yürütüldüğünü’, bunun üstünü kapatmak için ‘belediye içinden bir hain bularak emir verildiğini’ savunan Akaydın, “Aynı anda da başlarında Menderes Türel ve AKP milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, gazeteciler ve 1500 militanıyla belediyenin çöplüğünü basarak hezeyan yarattılar. Bütün Türkiye benim yolsuzluk evrağı yaktığımı düşündü” diye konuştu.

‘Tazminat davası açacağım’

Tazminat davası açacağından bu işi uzatmak istediklerini ve ‘senaryo hazırladıklarını’ söyleyen Akaydın, yakılan evrakların makam odasında duran, beş yıllık belediye meclis gündemi olduğunu kaydetti: “Benim itibarımla oynadıkları için tazminat davası açacağım. Bir türlü kulp bulamıyorlar. Belediyenin her gün yüzlerce kilo evrakı vardır, bunları yakmak için komisyon mu kuracaktı? Hangi belediye bunu yapıyor? Ben yakmadım ki zaten, yakan adamın adını da verdim. Lütfi diye bir adam. Savcılık bunun üstüne hiç gitmedi.”