CHP’li vekilden kadınlara hakaret eden müdür hakkında soru önergesi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadınlara hakaret eden İzmir Karaburun İlkokulu Müdürü Şahin Özdemir’e tepki göstererek konuyu Meclis’e taşıdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Özdemir, sosyal medya hesabından “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” mesajını paylaşmıştı.

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BirGün’ün haberine göre, CHP’li Kılıç, müdür Özdemir’in Necip Fazıl Kısakürek’e ait olduğu iddia edilen ancak doğrulanmayan bu sözlere ilişkin tweetini daha sonra sildiğini kaydetti.

CHP’li vekil bu sözlerin ‘başı açık ya da kapalı bütün kadınlara hakaret niteliğinde olduğunu’ kaydederek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

Kılıç, bu olayı gündemde tutacaklarını, Şahin Özdemir görevden alınıncaya kadar olayın takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

