CHP’li vekilden genel merkeze istifa çağrısı: Dava adamlarına ihtiyaç var

CHP’nin 41 yıl sonra Elazığ’dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya çağırdı.

1977’deki genel seçimden sonra ilk defa CHPyi Elazığ’dan temsil edecek Erol, şehirde oyların yüzde 20.1’ini aldı.

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İHA’nın haberine göre, seçim sonuçlarının partileri açısından ‘tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın’ sonucu olduğunu savunan Erol, istifa çağrısı yaptı.

Erol şöyle devam etti: “Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut genel merkez yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır.”