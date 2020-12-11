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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekilden, ‘AKP’nin 18 yılda sattıklarını’ içeren 13 metrelik liste

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda ‘CHP’nin ülkeye kazandırdıkları’ başlıklı 15 metrelik, ‘AKP’nin 18 yılda sattıkları’ başlıklı 13 metrelik iki liste sundu.

Kaya, hazırladığı 15 metrelik listeyi, özür dileyerek meclisin zeminine serdi ve şu ifadeleri kullandı: “Şu gördüğünüz 15 metrelik liste Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın okuyun ve iftira atmayın.”

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CHP’li vekil daha sonra elindeki başka bir listeyi göstererek, “Şu elimdeki liste de AKP’nin 18 yılda sattıklarının listesidir. Bunu da atıyorum” dedi ve elindeki diğer listeyi meclis zeminine yuvarladı.

Kaya listenin 13 metrelik olduğunu belirtti.

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