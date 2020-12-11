CHP’li vekilden, ‘AKP’nin 18 yılda sattıklarını’ içeren 13 metrelik liste

‘Ödeneksiz tiyatrolara’ yönelik bu yazı, bir ‘dayanışma çağrısı’ ve ‘oyuna davettir’. Yazının içinde hiç gereği yokken ‘gökkuşağı’ fotoğrafı kullanacağım için, başlarken ‘+18’ uyarısı ekledim. Ola ki gençten birileri okuyacaksa renklerden etkilenip yaşamının altüst olmasını istemem. Bundan sonra da bazı yazılarımda karşınıza gökkuşağındaki renler çıkabilir, söylemedi demeyin. Sizler de kendinize mukayyet olun ve yazıdaki fotoğrafa uzun süre bakmayın; ‘yarışmacı otoriter’ (!) rejimlerde, bir araya gelmiş renkler umulmadık tehlikelere yol açabilir. Allah cümlemize önce akıl fikir nasip etsin, sonra da nasip ettiğini korusun!