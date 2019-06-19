CHP’li vekilden Akkuyu nükleer santrali için ‘Çernobil’ göndermeli uyarı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Amerikan televizyon kanalı HBO’nun son dönemde en çok konuşlan ve tartışılan dizisi Çernobil’in afişini uyarlayarak Meclis’te Akkuyu’daki santralin güvenliğine ilişkin uyarılar yaptı.

Görsel: CHP

Antmen, afişin Akkuyu olarak bastırılmış bir versiyonuyla birlikte basına açıklama yaptı: “Biliyorsunuz şu aralar HBO’nun çektiği çok popüler bir dizi var. İsmi Çernobil. Çernobil’de yaşanan nükleer felaketi anlatıyor. Dönemin iktidarına ve sorumlularına dizi içinde yer vermiş. Peki Allah korusun, Yıllar sonra da Mersin Akkuyu’da yaşanabilecek bir nükleer felaket sonrası HBO bu defa da Akkuyu diye bir dizi yapar mı? Gelecek kuşaklar cennet Mersin’i canlı canlı görmek yerine, dizilerde nasıl cehenneme döndüğünü mü izleyecek? Çünkü ileride Akkuyu’da reaktör patlarsa bedelini yapanlar değil; maalesef yananlar ödeyecek. Ve bu projeyi, inşaatı durdurun ki ileride bir gün birileri yaşanan facianın dizisini çekmesin ve Mersin Çernobil olmasın.”

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‘Çatlak yenilendi, sonra tekrar çatlak oluştu’

CHP’li vekil, Akkuyu’da nükleer santralde reaktörün oturacağı temelin bazı bölümlerinde çatlak oluştuğunu, reaktörün oturacağı temelin çatlak olan bölümlerinin tamamen yenilendiğini ancak sonradan yeniden çatlak oluştuğunu söyledi.

Antmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Nükleer santralin çalışmaya başladığında yeni bir çatlağın olmayacağının, herhangi bir kazanın yaşanmayacağının garantisi asla verilememektedir. Çernobil sızıntısı sonrasında sorumsuz bir bakan çay içip ‘bakın radyasyon yok’ diyordu. Allah korusun Mersin Akkuyu patlaması olursa o zaman başka bir sorumsuz bakan çıkıp ‘Bakın portakal, mandalina, muz, çilek yiyorum radyasyon yok’ mu diyecektir? Daha önce söyledim, yine söylüyorum; Gelin bu yanlışlardan, çevre katliamlarından dönün, dönün ki tarih sizi ‘üretip ihraç ettikleri tek şey kirlilikti’ olarak yazmasın.”