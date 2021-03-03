CHP’li vekil: Zafer Havalimanı’nda kamunun kaybı yaklaşık 7 milyon avro

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nda 2020 yılında kamunun kaybının yaklaşık 7 milyon avro olduğunu ve bu yılın ocak ayı döviz kuruyla bu bedelin ödendiğini söyledi.

Fotoğraf: zafer.aer

AA’nın haberine göre Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Kasap, kamu-özel işbirliğiyle yapılan projelere ilişkin eleştirilerde bulundu.

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Zafer Havalimanı’nı geçen yıl 7 bin yolcunun kullandığını, garanti edilen yolcu sayısının ise 1.2 milyon olduğunu belirten Kasap, projede hata oranının 2020 yılında yüzde 99.5, 2019 yılında ise yüzde 95 olarak kaydedildiğini söyledi.

Kasap, “Zafer Havalimanı’nda 2020 yılında kamunun kaybı yaklaşık 7 milyon avro ve 2021 Ocak kuruyla bu bedel ödendi” diye konuştu.

‘Hiçbir şey yapılmıyor’

Dünyada birçok ülkenin salgını mücbir sebep kabul ederek kamu-özel işbirliği sözleşmelerini feshettiğini, dondurduğunu veya önceden belirlenmiş tutarları aşağıya çektiğini anlatan Kasap, Türkiye’nin hala bu projeler için hiçbir şey yapmadığını savundu.

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Kamu-özel işbirliği hastanelerinin 2020 yılı bütçesine yükünün 18 milyar lira olduğunu ifade eden Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçilmeyen köprülere, otoyollara ve gidilmeyen hastanelere ödenen bedel. Döviz kuru aynı seyrederse 2021, 2022 ve 2023’te toplam hak edilmeyen ödeme 110 milyar lira olacak. Esnaf kıvranıyor. Üç yılda bu projeler için yaklaşık 110 milyar lira vereceksiniz ama esnafa salgında yaptığınız yardım sadece 5 milyar lira. Bu halk, bu soygun düzenini hak etmiyor.”