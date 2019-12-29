CHP’li vekil: Yasaklı tarım ilaçları halen kullanılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, resmi yazışmalardan ve Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASSF) kayıtlarından elde ettiği verilere göre, kullanılması yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’de tarımda pek çok pestisitin (tarım ilacı) halen kullanıldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Gürer, Türkiye’de kullanımı 1 Ocak 2018 itibariyle yasaklanan ‘carbendazim’ adlı maddeyi gündeme getirerek, bunun Rusya ve Suudi Arabistan’a ihraç edilen ürünlerde sıklıkla tespit edildiğine dair uluslararası kayıtları açıkladı.

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RASSF sisteminde 1 Ocak 2010 ile 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Türkiye’den gönderilen gıda ürünlerindeki pestisit kalıntılarına dair 722 adet kayıt olduğunu ifade eden Gürer, bu durumun Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Rusya Federasyonu ile yaşanan ‘carbendazim kalıntısı krizi’ nedeniyle valiliklere gönderdiği yazıya da yansıdığını belirtti.

Gürer: Bakanlık alması gereken önlemleri almadı

Ömer Fethi Gürer (Fotoğraf: CHP)

Gürer şöyle konuştu: “Bu kayıtlar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yasaklı pestisit listesi ile birlikte dikkatle gözden geçirildiğinde tarımda kullanılması yasak çok sayıda pestisitin Türkiye’den gönderilen gıda ürünlerinde tespit edildiği de görülecektir. Bir başka deyişle kullanılması yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye tarımında pek çok pestisit hala kullanılıyor. İhracatta yaşanan sorunlar da zaten bakanlığın alması gereken önlemleri almadığını ya da bu konuda işini iyi yapmadığını gösteriyor.”

Türkiye’de pestisit kullanımına ilişkin bazı uluslararası kayıtlar. (Kaynak: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer)

Bakan: Satışına müsaade edilmiyor

CHP’li Gürer’in konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu yanıtı verdi: “Carbendazim aktif maddesinin kullanımı sonlandırıldığından itibaren piyasaya arzına ve satışına müsaade edilmemektedir. Bakanlığımızca yetkilendirilen özel gıda kontrol laboratuvarları ve bakanlığımıza bağlı ‘Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri’nde pestisit etken maddesi olan Carbendazim analizi yapılabilmektedir. 2011 yılından günümüze kadar Rusya Federasyonu’ndan zirai ilaç kalıntısı yönünden herhangi bir bildirim alınmamıştır ve zirai ilaç kalıntısı nedeniyle Rusya Federasyonu’ndan geri dönen ürün bulunmamaktadır. Çeşitli sebeplerle ülkemize iade edilen ürünler ‘Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenilirliği’ yönünden denetime tabi tutulmakta, ülkemiz mevzuatına uygun olan ürünlerin yurda girişine izin verilmektedir.”