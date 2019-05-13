CHP’li vekil: Venezüela YSK’sının ‘şaibeli’ başkanı dokuz bavulla İstanbul’a geldi

CHP, Venezüela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena’nın 2 Mayıs 2019’da dokuz bavulla İstanbul’a geldiğini öne sürdü. Lucena dünyada birçok ülkenin yaptırım uyguladığı ve seçimlere şaibe karıştırdığı iddiasıyla anılan bir isim.

Fotoğraf: Caracas Chronicles

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz’ün kamuya açık kaynaklardan aldığı bilgileri temel alan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması için Meclis’e sunulan soru önergesinde şu bilgiler ve değerlendirmeler paylaşıldı:

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Temmuz 2017 seçimlerindeki şaibede rolü olduğu iddia ediliyor

“Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Venezüela’nın Yüksek Seçim Kurulu olan Ulusal Seçim Konseyi’nin Başkanı Tibisay Lucena 2 Mayıs 2019 tarihinde, dokuz bavulla İstanbul’a gelmiştir. Açık kaynaklarda paylaşılan bilgilere göre, 7,360 $ tutarındaki business class biletinde yazan dönüş tarihi 14 Mayıs’tır.

Venezuela’daki durum gözönünde bulundurulduğunda Lucena’nın geri dönmeme ihtimali de mevcuttur. Tibisay Lucena, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nde Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) başkanıdır. Lucena’nın ismi Venezuela’da seçim şaibelerine karışmıştır. Venezuela halkının bir bölümünden büyük tepki gören bir isimdir. Örneğin, Lucena’nın Venezuela’da Temmuz 2017’de yapılan ve bir milyon hileli oy nedeniyle şaibeli olduğu düşünülen seçimlerde rol oynadığı belirtilmektedir. Söz konusu seçimlerde ‘katılım oranı’na ilişkin verilerin de sahte olduğu ileri sürülen ciddi iddialar arasındadır.

ABD’den AB’ye birçok ülkenin yaptırım listesinde

Tibisay Lucena’ya ilişkin açık kaynaklar bu kişinin birçok ülke ve kuruluşun yaptırım listesinde olduğunu göstermektedir. Lucena’nın Venezuela’nın komşusu Kolombiya’ya girişi yasaktır. ABD, Kanada, AB, Meksika, Panama, İsviçre Lucena’ya yaptırım uygulamaktadır. Yaptırım uygulanan onlarca Venezuelalı yetkiliden sadece altı kişiye bu ülkelerin tamamı tarafından yaptırım uygulanmaktadır ve Lucena da bu altı kişiden birisidir. Adının 200 kişilik yaptırım listesinde de Avrupa Birliği’nin 18 Ocak 2018’de ilan ettiği yedi kişilik yaptırım listesinde de yer alması, onun ‘çok önemli’ bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Kendisine uygulanan yaptırımların temel gerekçesi Venezuela seçimlerindeki rolüdür. Yukarıdaki bilgi ve gelişmeler ışığında, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena’nın İstanbul ziyareti en hafif ifadeyle şüphelidir.”

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Fuat Oktay’ın cevaplaması istenilen sorular ise şunlar: