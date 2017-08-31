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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’da KHK’yla ihraç edilip daha sonra görevlerine dönen öğretmenlerden 264’ünün il dışına tayinini ‘sürgün’ diye niteleyerek bu karardan vazgeçilmesini istedi.

Kentte yaklaşık 4 bin 400 öğretmen KHK’yla açığa alındı, bunlardan 180’i ihraç edildi.

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Geriye kalan öğretmenlerse işlerine döndü. Ancak görevlerine iade edilen ve haklarında soruşturma sürdüğü belirtilen Eğitim-Sen üyesi 264 öğretmen, bakanlıkça yapılan zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına gönderildi.

‘En ağır insan hakları ihlallerinden biri’

DHA’nın haberine göre tayin edilen öğretmenlerin siyaset kurumunun yargısız infazına maruz kaldığını savunan Tanrıkulu şunları söyledi: “Sürgün en ağır en ağır insan hakları ihlallerinden bir tanesidir. İnsanların kendi iradesi dışında herhangi bir yargı kararı olmadan herhangi bir işlem, idari soruşturma olmadan bir yere sürgün edilmesi en ağır insan hakkı ihlallerinden bir tanesidir. Yaşamları güvence altında olmayacak, sosyal çevrelerinden koparılacaklarıdır. Gittikleri yerlerde kutuplaşma bu kez öğretmen kimlikleri üzerinden olacaktır.”

‘Bu zalimlikten derhal vazgeçilmeli’

Hükümete bu karardan vazgeçilmesi yönünde çağrı yapan CHP’li vekil şöyle konuştu: “Bu arkadaşlarımızın gidecekleri yerlerde yaşam hakları da bir tehdit altında olacağı bir ortam yaratılmış oluyor. Bunlar eğer düşünülmemişse buradan uyarıyorum, bu zalimlikten derhal hükümetin vazgeçmesi lazım ve bu atama işlemlerinin durdurulması lazım. Yarın öbür gün çıkacak olumsuzluk, kimsenin kabul etmeyeceği olayların sorumlusu bu atama işlemi olacaktır. Bir kez daha gözden geçirilmesini ve öğretmenleri tehdit altında bırakacak bu atama işlemini vazgeçmelerini bekliyoruz.”