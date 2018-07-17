CHP’li vekil Tüzün: Kurultay için şimdiye dek 466 imza topladık

Muharrem İnce’ye yakın CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçimli kurultay için 466 delegenin imza verdiğini bildirdi.
CHP’de genel başkan değişikliği için olağanüstü seçimli kurultay yapılması gerekiyor. İnce’ye yakın isimler de dün delegelerden imza toplamaya başlamıştı.
Toplanması gereken imza sayısı en az 634. İmzaların 15 mesai günü içerisinde noter aracılığıyla genel merkeze iletilmesi gerekiyor.
İnce’ye yakın Tüzün, Twitter hesabından imzalardaki son durumu paylaştı.
Tüzün’e göre ikinci günün sonunda kurultay için imza veren delege sayısı 466’ya ulaştı.