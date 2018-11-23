CHP’li vekil tütün yasası için uyardı: Üreticiler şüpheli sıfatıyla adliyelere gidecek

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mevcut tütün yasasının üreticilerin bin bir zahmetle yetiştirdikleri tütünü kaçak statüsüne soktuğunu söyledi.

Geçen yıl Meclis gündemine gelen sarmalık kıyılmış tütün hakkındaki yasal düzenleme, itirazlara rağmen meclisten geçmiş, üreticilerden gelen tepkiler nedeniyle de öngörülen hapis cezasının uygulanması bir yıl ertelenmişti.

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Yasa uyarınca tütün üst kurulundan yetki belgesi almadan tütün satmak, ticaretini yapmak, bulundurmak, nakletmek, üç yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Kaçakçılık Kanunu’na eklenen maddenin 2 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte üreticiler ‘şüpheli’ sıfatıyla adliyelerde olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan CHP’li Tutdere, mevcut tütün yasasının üreticileri koruyacak biçimde değişmesi gerektiğini söyledi.

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Tutdere, tütün üreticilerine ceza getirildiğini, çiftçinin ürününün duman operasyonlarıyla yakıldığını belirterek, söz konusu yasanın sigara kartellerinin çıkarları doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

CHP’li vekil şöyle konuştu: “Türkiye’nin tütün konusunu tartıştığı 2002’de açılan Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu, 2017’de KHK ile kapatılmış Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığına bağlanmıştı. Kaçakçılık Kanunu’na eklenen maddenin 2 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte üreticiler şüpheli sıfatıyla adliyelerde olacak.”