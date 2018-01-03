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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil sordu: Rizeli rektörün oğlu Meclis’te memur olarak işe mi başladı?

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CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ın oğlu Enes Karaman’ın, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın oluruyla TBMM’de işe başlamasıyla ilgili soru önergesi verdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve rektör Karaman (Fotoğraf: @HuseynKaraman)

Sertel, henüz askerliğini yapmamış, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünden yeni mezun olan Karaman’ın Meclis’e yerleştirilmesiyle ilgili Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

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Sertel, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörü Hüseyin Karaman’ın oğlu Enes Karaman’ın TBMM’de memur olarak işe başladığı doğru mudur?

Din Bilgisi öğretmenliği bölümünden yeni mezun olan Enes Karaman, hangi tarihte ve hangi kriterlere göre ve ne şekilde işe alınmıştır?

Enes Karaman, kadrolu mu yoksa sözleşmeli mi çalışmaktadır? Enes Karaman işe başlarken yazılı veya sözlü sınav yapılmış mıdır?

Din Bilgisi öğretmenliği üzerine eğitim alan Enes Karaman şu an hangi birimde çalışmakta ve hangi görevi yapmaktadır?

Meclis Başkanlığı döneminizde 1 Kasım 2015 seçiminden itibaren bugüne kadar TBMM’ye kaç personel alımı yapılmıştır? Alınan bu personellerden kaçı Rize nüfusuna kayıtlıdır?

Bugün için TBMM çatısı altında çalışan personellerden kaçının diğer siyasilerle, bürokratlarla ve rektörlerle bağı vardır?

İşsiz gençlerimiz TBMM’de çalışmak için başvurduğu zaman hangi kriterler aranmaktadır? Meclis İnsan Kaynakları’nda bekleyen başvuru sayısı nedir?”

Kardeşine de ‘atama’

Sertel, rektör Karaman’ın kardeşi Cengizhan Karaman’ın da Üsküdar Belediyesi’nde memurluk yaparken Düzce’de Göç İl Müdürü olarak görevlendirildiğini, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı’nda daire başkanı olduğunu ileri söyledi.

CHP’li vekil, “Rektör Karaman, Rize’de yerel basına yaptığı açıklamada ‘Oğlumun Meclis’te işe başlaması tamamen doğal ve yasaldır. Kardeşimin de daire başkanı olması başarılı çalışmalarının ödüllendirilmesidir’ demiştir. Türkiye’de liyakat tamamen bitmiş ve işe girişler, terfiler, iktidar yandaşlığına paralel olarak yapılır hale gelmiştir” dedi.

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