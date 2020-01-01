CHP’li vekil: Soma’da termik santral kapatıldı, 12 bin kişi soğuğa mahkum edildi

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Termik Santrali’nin mühürlenmesi nedeniyle 12 bin evin ‘soğuğa mahkum edildiğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bacasına filtre takmayan termik santraller bugün itibariyle mühürlenmeye başladı. Şimdiye dek dört kentte beş santralde çalışma dururken, Soma’daki santralin ev ve okulların ısınmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Reklam

Basın toplantısı düzenleyen CHP’li Bakırlıoğlu, termik santrallerin özelleştirilmesine karşı çıktıklarını, bugünkü durumun partinin ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

CHP’l vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Soma’yı diğer kapanan termik santrallerden ayıran bir özellik var. Termik santralden çıkan sıcak suyla, Soma’da 12 bin hane ısınmaktadır. Ancak dün akşam itibariyle 12 bin hane, soğuğa mahkum olmuş durumda. Yarın okullar açılacak. Açılan okullar arasında 13’ü, bu ısınma yöntemiyle öğrencilerimizin sınıflarını sıcak tutuyor. Resmi daireler de aynı durumda.”

Nakliyeciler kontak kapattı

Soma Nakliyeciler Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Şeref Ergene, santrale 1500 kamyonla kömür taşıdıklarını ancak karar nedeniyle kontak kapattıklarını ifade etti.

Reklam

Termik santralin tam kapasiteyle çalıştığı günlerde 20 bin tonun üzerine kömür tükettiğini aktaran Ergene, bu kömürleri kendilerinin taşıdığını, yüzlerce kişinin ‘ekmek yediğini’ söyledi.

Kooperatif üyelerinden Ahmet Yıldız, kamyonların yüzde 80’inde şoför çalıştığını dile getirdi. Metin Güven ise “Biz bu işimize güvenerek binlerce lira borcun altına girdik” diyerek yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

’40 bin kişiyi etkiledi’

Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma koordinatörü ve Bölgesel Isıtma Sistemi Merkezi sorumlusu Can Doğan Cansever, termik santral yardımıyla kurdukları sistemle 1 milyon 300 bin metrekare kapalı alanın ısıtıldığını ifade etti.

Yaklaşık 100 bin nüfusu olan Soma’da 12 bin abonelerinin bulunduğunu, yaklaşık 40 bin kişinin bu yöntemle ısındığını aktaran Cansever, “Ancak ülke genelinde alınan bir karar olduğu için şu an ısıtma sularımız kesildi” diye konuştu.

Meclis’e geçen ay sunulan tasarıda, kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl erteleneceği belirtilmişti. AKP ile MHP’li vekillerin oylarıyla Meclis’ten geçen tasarı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmişti. Termik santrallere filtre takmaları için bir ay süre verilmişti.

Kurum’un açıklamasının ardından sıcak su akışındaki mühür kaldırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, bu akşam basın toplantısında yaptığı “Beş termik santral tamamen, bir termik santral kısmi kapatıldı. Altı santralde mühürleme işlemleri tamamlandı. Yedi termik santralden dördüne geçici faaliyet belgesi verildi, üç santralin ise gerekli çevre izinlerini aldı. Soma termik santrali ise bölgede ısıtma için kullanılıyor olması dolayısıyla kısmen kapatıldı” açıklamasından sonra, Soma Termik Santrali’nin, ilçenin bölgesel ısıtmasında kullanılan kısmında sıcak su akışı için mühür kaldırılıp, çalışma başlatıldı.