CHP’li vekil: Ordu valisi ‘Atatürk’ü abartmaya gerek yok’ diye konuşmuştu

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, millet ittifakının İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu havalimanının VIP bölümüne aldırmayan Ordu Valisi Seddar Yavuz’un öğretmenlere yaptığı bir konuşmada, ‘Atatürk’ü abartmayın, Osmanlı’yı öne çıkartın’ dediğini aktardı.

Fotoğraf: Youtube

Ramazan bayramı kapsamında Karadeniz turuna çıkan ve Trabzon’da miting yapan İmamoğlu, daha sonra Giresun ve Ordu’ya geçmişti. Buradan ayrılışında Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden İmamoğlu yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söylemişti. Olay sırasında kendisi hakkında hakaret içeren ifadeler kullanıldığını iddia eden vali, İmamoğlu’ndan davacı olmuştu.

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Adıgüzel (üstte), Yavuz’un konuşmasıyla ilgili şunları söyledi: “23 Nisan’da Ordu’da Karşıyaka İlköğretim Okulu’na giden vali, öğretmenlere konuşma yaparak, ‘Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok, o kadar abartmayın, bu ülkede 10 senede bir Atatürk kadar biri çıkar. Cumhuriyet döneminin yanında; Osmanlı’yı unutturmayın, Osmanlı’yı öne çıkartın’ dediği toplantıda bulunan birkaç kişiden teyit edilmiştir.”

CHP’li vekil, bu konuşmanın bir raporla tespit edilip edilmediği, öğretmenlerin bu olayı doğrulayan ifadesinin bildirilip bildirilmediğini Meclis gündemine taşıyacağına sözlerine ekledi.