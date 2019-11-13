CHP’li vekil, ‘Ölmek üzere’ dediği Ergene’den suyla komisyona geldi: Koklayın bakalım

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe toplantısına Ergene Nehri’nden aldığı iki su örneğini getirip isyan etti: “Hani Ergene’yi temizlemek çocuk oyuncağıydı, bir koklayın bakalım.”

Fotoğraf: YouTube

Tekirdağ’daki nehir ve kollarında fabrikaların kimyasal atıklarından kaynaklandığı belirtilen renk değişimi ve balık ölümleri yaşanıyor. Binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı, hayvanların su ihtiyacını giderdiği nehirden çevreye kötü kokular yayılıyor.

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CHP’li Aygun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün yapılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde bakanlığı eleştirirken, su kaynaklarının korunmamasına tepki gösterdi.

Aygun, OECD 2019 Çevresel Performans İncelemesi Raporu’nda da belirtildiği üzere Türkiye’nin su fakiri olduğunu, su havzalarını koruyamadığını, bunun en güzel örneğinin Ergene Nehri olduğunu belirtti.

Aygun, Ergene’nin kaynağından çıkan temiz su örneğini ve sanayi atıkları ile kirlendikten kapkara renge dönüşen suyun son halini ortaya koyan iki pet şişeyi komisyon üyelerine gösterdi.

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‘Ergene ölmek üzere’

Fotoğraf: DHA

Ergene’nin ölmek üzere olduğunu belirten Aygun, “Hani Ergene’yi temizlemek Haliç’ten kolaydı! Biz burada eskiden balık avlardık. 282 kilometre uzunluğundaki bu nehirde eskiden 22 çeşit balık vardı. Şimdi zehir gibi akıyor. Tekirdağ, kanser ölümlerinde ilk dört kent arasında yer alıyor” diye isyan etti.

Aygun, siyah su dolu pet şişeyi bakanın olduğu bölüme kaldırarak, “Bir koklayın bakalım” diye konuştu. Aygun’un kapağını açtığı şişeyi uzatması sırasında İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın koku nedeniyle yüzünü buruşturduğu görüldü.