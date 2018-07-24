CHP’li vekil: Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçimli olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imzanın taplandığını açıkladı.

Tüzün, “Görmek isteyen merkez yürütme kurulu üyeleri görebilir” dedi.

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Benzer bir açıklama da eski vekillerden Gaye Usluer’den geldi.

Olağanüstü Kurultay için yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği zaman imza belgelerini görebilir. Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. #DeğişimVeUmutKurultayı #DeğişimUmuttur — Gaye Usluer (@GayeUsluer) July 24, 2018

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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Muhalifler son olarak dün 618 imzaya ulaştıklarını, 625’in çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor…