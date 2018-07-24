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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık

 

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçimli olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imzanın taplandığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/@yasartuzun06 (Arşiv)

Tüzün, “Görmek isteyen merkez yürütme kurulu üyeleri görebilir” dedi.

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Benzer bir açıklama da eski vekillerden Gaye Usluer’den geldi.

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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Muhalifler son olarak dün 618 imzaya ulaştıklarını, 625’in çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor…

CHP’de muhalifler 618’e ulaştı: İmzalar pazar gününe kadar teslim


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