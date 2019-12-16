CHP’li vekil: Nüfus yüzde 26 arttı, tarım alanı yüzde 13 azaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesiyle ilgili Meclis’te konuşan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, her şeyin kötüye gitmesinin nedeni olarak ‘görevlilerin bilgisiz, bilgililerin görevsiz’ olmasını gösterdi ve “Sanki bu bütçeyi hazırlayanlar, başka bir gezegenden gelme” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

CHP’li Özer, bakanlık bütçesinin yüksek maliyetler nedeniyle zorlanan çiftçinin sorunlarını çözmeyeceğini, bakanlığın ‘üretimi planlama ve teşvik etme gibi bir derdi olmadığını’ belirtti.

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‘Çiftçinin borcu 64 kat arttı, Türkiye karnını doyuramaz halde’

Bütçeyi hazırlayanların tarım alanlarındaki ‘vahametin farkında olmadığını’ vurgulayan Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “2002’den bugüne nüfus yaklaşık yüzde 26 arttı, bu nüfusu besleyecek tarım alanları ise yaklaşık yüzde 13 azaldı. Çiftçi sayısı 2002’den bu yana yaklaşık yüzde 26 eksildi, 500 bin kişi çiftçiliği bıraktı. Ama çiftçi borcu yaklaşık 64 kat artarak 160 milyarı aştı. Bu oranlar diyor ki; Türkiye karnını doyurmakta zorlanır hale geldi. Üretici ürettiğinden kazanamaz hale geldi.”

‘Kış seracımızı da batıracaksınız’

CHP’li vekil, Antalya’da seracıların darboğaza sürüklendiklerini belirterek, Rusya pazarının giderek daraldığını ifade etti.

Özer, yaz aylarında Ortadoğu ihracatında yaşanan sıkıntı nedeniyle yaz seracısının battığını belirterek “Dondurma yediğiniz Rusya’yı, İran’la ilişkisinden döndüremezseniz, yaptığınız diğer pazarlıklara bu konuyu eklemezseniz, kış seracımızı da kısa sürede batıracaksınız” dedi.

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‘Belki herkes ejder meyveli smoothie içebilir’

Antalya’daki tropikal meyve üreticiliğine de dikkat çeken Özer şunları söyledi: “Yıllar önce başlanan muz üreticiliğindeki başarı gibi avokado veya mangoda aynı başarıyı niye göstermeyelim? Orman vasfını kaybetmiş arazilerde, bu meyvelerin üretimi ve çeşitliliği desteklenebilir. Belki böylece sadece saraydaki sosyete değil, tüm yurttaşlarımız da ejder meyveli smoothie içebilir.”

‘2.5 yıldır neden atama yapılmıyor?’

CHP’li vekil, tarım zincirinin önemli halkalarını oluşturan Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Tekniker ve Teknisyenlerin 2017 Temmuz ayından beri atamalarının yapılmadığını belirterek, “Önceki bakan tarafından 10 bin 550 personel alımı yapılacağı sözüne ve devlette devamlılık esasına karşın 2,5 yıldır atama yapılmamasının sebebi nedir?” diye sordu.

Özer şöyle devam etti: “Tarafınızdan, bir yıl önce iki bakanlığın birleştirilmesi çalışmaları sonrası alım yapılacağının dile getirilmiş olmasına karşın bu süreçte atama yapılmasını kim engellemiştir? Hayvansal üretimden bitkisel üretime, toprak analizlerinden gıda maddeleri denetlemesine, su ürünlerinin üretimi ve yan sanayisine kadar, eğitimli insan gücümüz neden devlet tarafından kullanılmamaktadır? Sekiz ayda atama yapılmazsa, KPSS puanlarının geçersiz kalmasından endişe edenlere bir sözünüz var mıdır?”