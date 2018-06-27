CHP’li vekil: MHP oyunda manipülasyon var gibi, AKP’ye bakmaktan kontrol edilmedi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Türkiye genelinde MHP’nin aldığı oyda manipülasyon olobileceğini söyledi: “Çok ilginç. MHP’nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi. Herkes sandıklarda ‘AKP hile yapar’ diye, o partiyi kontrol etmekten kimse MHP’yi kontrol etmeye gerek duymadı.”

İzmir’de uzun yıllar il başkanlığı yaptıktan sonra üç dönemdir Meclis’e giren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP’den İYİ Parti’ye geçip partiye dönen 15 vekilden biri.

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‘Erdoğan’ın ‘sızan’ konuşması oy kayması için yapıldı’

HDP’nin oylarındaki artışın partinin çalışmasından değil, CHP’den giden emanet oylardan kaynaklandığını öne süren Bayır, şöyle devam etti: “HDP, kendi yaptığı reklamlarda bile baraj probleminin olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarattığı bir algı vardı. ‘HDP baraja takılmalı’ diye yaptığı konuşma, sözde gizli çekim ile sosyal medyada paylaşıldı. ‘Millet İttifakı’ndan oy kayması için yapılan bir şeydi. İttifakın oyunun azalması için yapıldı. Çünkü HDP’ye giden oyların hepsi boşa gidiyor. HDP’nin burada çıkaracağı milletvekili sayısı birdi. 85, 90 bin oya bir milletvekili çıkarıyor. 30, 40 bin oy fazladan aldığı zaman bu oylar çöpe gidiyor, hatta AKP’ye yarıyor. Haziran seçimlerinde öyle oldu. Bizden 25 bin kişi, HDP baraj altında kalmasın diye oy attı. Bizden eksilen 25 bin oy nedeniyle 12 bin oy farkla AKP bir vekil fazla çıkardı. Kasım seçimlerinde biz bunu fark ettik. Müdahale ettik, kasımda oyları geri aldık ve bir vekil fazla çıkardık.”

‘Köprüyü geçtikten sonra bizi tanımıyorlar’

Bayır AKP’nin İzmir’de başarılı olmadığını savundu: “HDP sıkıntıya düşüyor, omuz at. HDP barajı aşsın. Barajı aşıyor, gidiyor AKP’ye yamanıyor. İYİ Parti seçime giremiyor, CHP’den 15 vekil gidiyor. Demokrasi adına hep özveride bulunmak nedense hep bize düşüyor. Ama bunu öbür taraf da anlamıyor. Köprüyü geçene kadar ‘Abi, abla’. Köprüyü geçtikten sonra bizi tanımıyorlar. HDP oyunun emanet oy olduğunu düşünüyorum. Bunlar yerel seçimlerde geri gelir” dedi.

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CHP’nin İzmir’de mevcut oylarını koruduğunu aktaran CHP’li vekil, “Çok ilginç. MHP’nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi. Herkes sandıklarda ‘AKP hile yapar’ diye, o partiyi kontrol etmekten kimse MHP’yi kontrol etmeye gerek duymadı” dedi.