CHP’li vekil Meclis araştırması istedi: Gübre sektörü kaosa sürüklendi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, gübre sektörünün kaosa sürüklendiğini savunarak Meclis araştırması istedi.

Fotoğraf: DHA

El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında da kullanılan nitrat bazlı gübrelerin takibine yönelik 6 Nisan 2017 tarihli tebliğle tüm gübreler kapsama alınmıştı.

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Barut’a göre “Patlayıcı özellikte olmayan gübrelerin kapsam içine alınmasının bir mantığı yok.”

CHP’li vekil dönemin tarım bakanı Eşref Fakıbaba’nın sektöre EYP kapsamı dışındaki ürünlere uygulanmaması sözünü verdiğini, fakat 24 Haziran seçimleri sonrası bu sözün unutulduğunu aktardı.

‘Ambalaj büyüdükçe karekodun fiyatı da artıyor’

Söz konusu tebliğle gübre takip sistemi ve karekod uygulaması için tek bir firma yetkilendirilmişti.

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Barut ambalaj büyüdükçe bu şirketin karekod fiyatlarını da artırdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Yasal mevzuata uygun çalışan firmaların sahte gübre yapma şansları yoktur. İdari yapılanmamız bu kadar güçlü ve organize iken bu işin tek yetkili firma olarak bir şirketin yetkilendirmesi sektörde büyük bir rahatsızlığa neden olmuştur. Firma kendi ürettikleri DNA barkod stikırlarını ambalaj üzerine yapıştırılmak üzere firmalarla görüşmeler yapıp sisteme dahil etmeye çalışmakta. Satmaya çalıştıkları stikırlar her bir ambalaj için farklı ve ambalaj büyüdükçe stikır fiyatı artmakta. Örneğin 100 gr-990 gr için 10 kuruş+ KDV, 1 kg-4990 gr arasındaki ambalaja 20 kuruş + KDV, 20 kg ve üzeri için 65 kuruş + KDV uygulamakta. Amaç bir ürünün aşamalarını takip etmekse ambalaj büyüklüğüyle stikır ücreti arasında nasıl bir bağlantı va? Aynı karekod tüm ambalajları takip olanağı verdiği halde ambalaj büyüdükçe fiyat yükselmesi anlaşılmaz ve açıklanamaz bir durum.”

“Sistemin kurulumu ve takibi için neden belli bir firmanın tercih edildiğinin, ödenecek ücretin hangi koşullarda ve emsal olarak neyin alındığının tespit edilmesi, sektörde rekabet koşullarının neden ortadan kaldırıldığının, yüzde 90 dışa bağımlı olduğumuz sektörde, yabancı firmalarının zorluklardan dolayı ülkeden çekilmeleri halinde oluşacak risk ve zorlukların neler olacağının belirlenmesi ve çiftçimizin, üreticimizin, yerli gübre sektörümüzün daha fazla zarar görmemesi için Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması amaçlanmıştır.”