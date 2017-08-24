CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Ekim 2016’da ataması gerçekleşen ancak ‘güvenlik soruşturması’ nedeniyle henüz göreve başlatılmayan hekimlerin durumunu meclis gündemine taşıdı.



Şubat ayında dönemin bakanı Recep Akdağ, ‘ciddi ihtiyaç olduğu’ gerekçesiyle güvenlik soruşturması yerine arşiv araştırmasıyla hekimlerin işe başlatılacağına açıklamıştı.

Ancak Akdağ’ın bu açıklamasına rağmen uygulama hayata geçirilmedi.

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Sürecin, bakanlıkta kadrolaşma iddialarıyla gündeme gelen Menzil tarikatının aşılamaması nedeniyle uzadığı öne sürüldü.

‘Bakanlığı Menzil mi yönetiyor?’

CHP’li İrgil, söz konusu iddialara ilişkin Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

“Görev başı yapması beklenen hekimlerin güvenlik soruşturması için bekletilme sebebi Menzil tarikatının izin vermemesi midir?

Sağlık Bakanlığı’nı Menzil tarikatı mı yönetmektedir?

Süresi yasal olarak belirtilmiş olmasına karşın devlet hizmet yükümlüsü hekimlerin güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları neden süresinde tamamlanmamaktadır?

Devlet hizmet yükümlüsü hekimlerin güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları ne zaman tamamlanacak ve bu hekimler görevlerine başlatılacaktır?

Doktor ihtiyacı bulunduğunu söyleyen (dönemin) Sağlık Bakanı Akdağ’ın, 16 Şubat 2017 tarihinde yaptığı açıklamadaki söz konusu yöntem hangi nedenlerle uygulanmamaktadır?

Açıklama doğrultusunda hekimler neden görevlerine başlatılmamaktadır?

Aylardır işsiz kalan hekimlerin yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak düzeye gelmiş olmaları ‘OHAL’de halk mağdur olmayacak’ ifadesiyle çelişmiyor mu?”