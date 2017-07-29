CHP’li vekil karşı değilmiş: AKP ile neden bir araya gelemeyelim?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, AKP’ye karşı olmadığını belirterek, iki partinin bir araya gelebileceğini söyledi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam’dan Yelda Gökdağ’a konuşan Erol, kendisini AKP’ye karşı değil, alternatif olarak gördüğünü belirterek, “Karşıt olmak yerine, alternatif politika ve söylem üretmeliyiz. CHP içinde de bunun mücadelesini veriyorum. Mensubu olduğum CHP’nin geçmişten gelen ‘karşıtlık’ gibi kötü bir alışkanlığı var” dedi.

Reklam

CHP-MSP örneği

Kıbrıs’a yönelik harekatta CHP ve Milli Selamet Partisi (MSP) ortaklığını hatırlatan CHP’li vekil, aynısının bugün AKP ile de kurulabileceğini söyledi: “Tüm dünyanın Türkiye’ye yönelik ambargosu, CHP ve MSP’nin birlikte sergilediği direnişle kazanılmıştı. AK Parti ile CHP, ulusal sorunların çözümü için bugün neden bir araya gelemesin?”

‘Önder’in bir eli İmralı’da, bir eli Dolmabahçe’de’

Erol, PKK’nın öldürdüğü öğretmen Necmettin Yılmaz’la ilgili konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine teşekkür etmesiyle gündeme gelmişti.

Bu konuşmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile yaşadığı tartışmaya değinen Erol, “Bir eli İmralı’da, bir eli Dolmabahçe’de, bir eli Kandil’de, bir eli gizli servislerde olan bir kimlik. İşin ilginç yanı, bu adamın elini kolunu sallayarak her yerde geziyor, konuşuyor olması. Her halde çok güçlü birileri veya güçlü servisler tarafından korunuyor” ifadelerini kullandı.