CHP’li vekil: Hatay’ın yarısından fazlası yabancılara satıldı

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, döviz girdisi için yabancılara arazi satışlarının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre ‘Ocak 2012 itibariyle Hatay ilinin yarısından fazlasının yabancılara satıldığını’ söyledi.
Topal’ın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan verilerden derlediği bilgilere göre ‘2012 itibariyle 1974 kişiye toplam 3 milyon 722 bin 824 metrekare olan 1320 adet parsel ve taşınmaz satıldı.’ Hatay ilinin toplam yüzölçümü ise 5 milyon 566 bin metrekare.
Konuyu bir soru önergesiyle Meclis’e de taşıyan Topal şöyle dedi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra 23 Temmuz 1939 yılında ülkemiz topraklarına katılan Hatay; Atatürk’ün benim meselem dediği, stratejik ve jeopolitik öneme sahip bir ilimizdir. Satışı yapılacak her karış toprak büyük öneme sahiptir. Döviz uğruna memleketin toprakları feda edilmemelidir.”
CHP’li vekil, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması için şu soruları yöneltti:
- Eskiden bir ilin en fazla binde onu satılabilirken bu oran neden Türkiye’nin yüzde 10’unu geçmez diye değiştirildi ve Hatay ili için bu yasa neden göz ardı edildi?
- Taşınmaz alan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve T.C. kimliği verileceğine dair başlatılan kampanya kapsamında yabancılara ne kadarlık bir alan, kaç kişiye, kaç adet taşınmaz satışı gerçekleşti ve kaç kişiye bu sebeple vatandaşlık verildi? Bundan dolayı ülkemize ne kadarlık bir döviz girişi oldu?
- 2012’den sonra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde Türkiye genelini kapsayan ‘yabancılara arazi ve taşınmaz satışına ilişkin bilgilendirme bölümü’ neden kaldırıldı? 2012 yılından sonra yabancılara ne kadar alan ve taşınmaz satışı yapıldı? Bu ilde şimdiki toplam yabancılara satılan güncel alan ve adet ne kadar? Hatay ilinde yabancılara satılan taşınmaz satışında ki artışının sebebi nedir? Bunların sebebi kapsamlı olarak araştırıldı mı? Bu alanların satışları ülkemizin güvenliğini tehlikeye düşürmez mi? Hatay İlinde arazi satın alan yabancı kişilerin ilçe bazında tabiiyetleri-uyrukları nedir?
- Türkiye genelinde yabancılara satılan araziler ile ilgili bir kısıtlama getirmeyi düşünüyor musunuz?
- Hatay ilinde satışı gerçekleştirilen bu alanlardaki dikkat çekici artış toplam alandan yollar, parklar, taşlıklar, meralar, kamu alanları ve ormanlar toplam ne kadarlık bir alan teşkil etmektedir. Bu alanlar düşüldüğünde daha vahim bir tablo içermektedir. Bu tabloya göre Hatay ili yerleşim alanlarının yüzde kaçı yabancılara satılmıştır?
- Hatay ilinde bankaların borçlularından haciz yolu ile elde ettiği taşınmaz miktarı nedir?
- Yabancılara taşınmaz satışında Askeri ve kamu alanlarına yakın olan taşınmazların ve köylerde bulunan taşınmazların satışlarına eskiden kısıtlama ve yasak vardı. Bütün şehir yasası ile köyler mahalle haline getirildiği için eski köy arazilerin satış yasağında ne gibi bir işlem yapılmakta? Günümüzde askeri alanların yakınındaki taşınmazların yabancılara satışında bir kısıtlama var mı?
- FETÖ, PKK, IŞİD gibi diğer terör örgütlerinde faaliyet gösteren kişilere ait taşınmazların bulunup bulunmadığı istihbarat açısından araştırıldı mı? Eğer varsa bu taşınmazların durumu ne oldu? Böylesi bir durumda nasıl tedbir almayı düşünüyorsunuz?
- Yabancılara devredilen veya yabancıların sahip olduğu maden tetkik alanlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün elinde bulundurduğu verilere dahil mi? Dahil değilse neden dahil edilmiyor?
- Yabancıların sahip olduğu veya ortak olduğu banka – sigorta şirketleri ve diğer yabancılara ait şirketlerin taşınmaz kayıtları ile ilgili olarak elinizde bir veri var mı? Yabancı sermayeli bankaların vatandaştan ödenmeyen borçları karşılığında haciz edilen taşınmazlar Tapu-kadastro verilerine dahil mi? Dâhil değilse bu verilere neden dâhil edilmiyor?
- Bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara toprak mülkiyeti satışı yapılması yasak. Yabancılar binaların mülkiyet hakkını değil sadece binayı kullanım hakkını satın alabiliyor. Türkiye’de böylesi bir önleyici yasa çıkarmayı düşünüyor musunuz?