CHP’li vekil: Hatay’ın yarısından fazlası yabancılara satıldı

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, döviz girdisi için yabancılara arazi satışlarının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre ‘Ocak 2012 itibariyle Hatay ilinin yarısından fazlasının yabancılara satıldığını’ söyledi.

Fotoğraf: CHP

Topal’ın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan verilerden derlediği bilgilere göre ‘2012 itibariyle 1974 kişiye toplam 3 milyon 722 bin 824 metrekare olan 1320 adet parsel ve taşınmaz satıldı.’ Hatay ilinin toplam yüzölçümü ise 5 milyon 566 bin metrekare.

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Konuyu bir soru önergesiyle Meclis’e de taşıyan Topal şöyle dedi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra 23 Temmuz 1939 yılında ülkemiz topraklarına katılan Hatay; Atatürk’ün benim meselem dediği, stratejik ve jeopolitik öneme sahip bir ilimizdir. Satışı yapılacak her karış toprak büyük öneme sahiptir. Döviz uğruna memleketin toprakları feda edilmemelidir.”

CHP’li vekil, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması için şu soruları yöneltti: