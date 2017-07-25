CHP’li vekil ‘hafriyat kamyonu cinayetleri’ni hatırlattı: Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı özür dileyecek mi?

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CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, ‘kentsel dönüşüm’ güzellemesiyle ekrana dönen Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı Birol Güven ve yayıncısı Kanal D’ye ‘hafriyat kamyonu cinayetleri’ni hatırlattı.

‘O hafriyat kamyonları olmadan kentsel dönüşüm nasıl olacak?’

Dizinin 23 Temmuz’da yayınlanan bölümünde Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı Haluk karakteri, hafriyat kamyonlarının trafikte yol açtığı sorunlardan bahsedilmesi üzerine şunları söylüyor: “O kamyonlar olmasa sen öyle evlerde oturabilir misin ha! Alttan ısıtma, üstten soğutma olsun, yok depreme dayanıklı olsun. Eski evleri yıkalım, yenilerini yapalım. O olsun, bu olsun ama hafriyat kamyonları olmasın. O hafriyat kamyonları olmadan kentsel dönüşüm nasıl olacak? İnşaat sektörü ne olacak? İnşaat sektörü durursa kaç aile işsiz kalacak biliyor musunuz? O hafriyat kamyonlarının şoförleri de meraklı değil sizin o sosyetik sokaklarınızda, dar sokaklarda direksiyon sallamaya. Ama mecburlar. Ekmek parası peşinde koşuyorlar.”

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30 insanın katili hafriyat kamyonlarına kurulan bu güzellemeler için ailelere bir özrünüz olacak mı,empati yaptınız mı @birolguven,@KanalD? pic.twitter.com/ttsRoGn2vb — Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) 24 Temmuz 2017

‘Bu güzellemeler için ailelere bir özrünüz olacak mı?’

Biçer, söz konusu ifadelerin geçtiği bölümün videosunu Twitter hesabından “Mehmet Cengiz sponsor mu bu diziye? Şu kaba tipe bu cümleleri kurduran senaryo ekibine hafriyat kamyonlarının aldığı 30 canı hatırlatmalı” mesajıyla paylaştı.

CHP’li vekil bir sonraki mesajında ise dizinin yapımcısı Birol Güven ve yayıncı Kanal D’ye “30 insanın katili hafriyat kamyonlarına kurulan bu güzellemeler için ailelere bir özrünüz olacak mı, empati yaptınız mı?” diye sordu.

Bir yılda 24 ölüm

Kuzey Ormanları Savunması’nın hazırladığı rapora göre son bir yılda hafriyat kamyonlarıyla beton mikserlerinin İstanbul’da karıştığı kazalar sonucunda 24 kişi hayatını kaybetti.