CHP’li vekil ‘güvencesiz çalışma’ya dikkat çekti: Türkiye’de 49 bin 583 kapıcı var

Türkiye’de 49 bin 583 kapıcının olduğu bildirildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kapıcı sayısını, iş sözleşmesi yapılan kapıcı sayısını ve son iki yılda işten çıkarılanların sayısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na sordu.

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Bakanlığın cevabında Eylül 2017 itibariyle Türkiye genelinde 49 bin 583 kapıcının bulunduğu kaydedildi.

‘Güvencesiz çalıştırılma’ vurgusu

CHP’li vekil, ülkede 20 milyon konutun olduğunu belirterek kapıcı sayısının bakanlık verilerinde belirtilen rakamdan çok altında olabileceğine dikkat çekti.

Gürer şunları kaydetti: “Yüzbinlerce apartmanın olduğu ülkemizde kapıcı sayısının resmi rakamlarla 50 binden bile az olması düşündürücüdür. Güvencesiz çalıştırılma ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu süreç emekçilerin haklarını bilseler de iş bulabilme sorunuyla doğrudan ilgilidir. İşini kaybetmek istemeyen, günlük yaşamını sürdürebilmek için çalıştıranlara boyun eğmek zorunda kalmaktadır. Bu sürecin sonucunda ise toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkiyebilecek sorunların oluşması olağandır. Kapıcı olarak tanımlanan hizmet görevlilerinin sorunlarına hükümetin duyarlı olması ve çözüm getirmesi şarttır. Bakan sorumuza yine yetersiz yanıt vermiş ve işten çıkarılan sayısını açıklamaktan kaçınmıştır. SGK kayıtlarında bu rakamın belirlenebilmesi olasıdır. İşsiz kalanlar yanında SGK kapsamanın da olmayanların varlığı düşündürücüdür.”