CHP’li vekil: Gültekin ailesini sadece taziye için aradım, ‘Davanı çek’ demedim

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kendisinin öldürülen Pınar Gültekin’in ailesini yalnızca baş sağlığı dilemek için aradığını, diğer vekillerin de “Davadan vazgeç” diyeceğini düşünmediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçen temmuz ayında Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı ve ona yardım ettiği öne sürülen kardeşi Mert Can Avcı’nın tutuklu yargılandığı dava devam ediyor.

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Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 27 Aralık’taki yazısında, isim vermeden CHP’nin bir Muğla milletvekilinin Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’i arayarak davayı geri çekmesini istediğini öne sürmüştü.

Çekirge, Cemal Metin Avcı’nın annesinin Muğla’da partinin ilçe yönetiminde bulunduğunu, olaydan sonra istifa ettiğini de yazmıştı.

Bir gün sonra ise ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Sıddık Gültekin’in kendisine böyle bir telefon geldiğini söylediğini, WhatsApp profiline baktıklarında milletvekili olduğunu teyit ettiklerini dile getirmişti.

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, dört Muğla milletvekiliyle görüştüklerini, üçünün aileyi tanımadığını söylediğini, birinin de taziye amacıyla telefon ettiğini söylediğini aktarmıştı.

‘Taziye için aradım’

AA’ya konuşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’i cenazenin ertesi günü aradığını ve sadece baş sağlığı dilediğini söyledi.

Girgin, şu ifadeleri kullandı: “16 Temmuz’dan bu tarihe kadar olan HTS kayıtlarını çıkarıyoruz. Bütün aramaları paylaşacağız. Cenazenin ertesi günü baba Sıddık Gültekin ile yapılan tek bir aramam var. Bu görüşme kaydı da bir buçuk dakika. Orada da başsağlığı diledim. Başka da aramam yoktur.”

Sanığın ailesinden hiçbir kimseyle görüşmediğini belirten Girgin, “Bu konuyla ilgili danışmanlarımla yaptığım yazışmalar da hala elimde. Hangi saat aramışım, ne demişim, bana ne denmiş? Gerçek mutlaka ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

‘İnanmıyorum’

Muğla’da bütün partilerin yedi milletvekili olduğunu belirten Girgin, şöyle devam etti: “Hiçbir milletvekilimizin aileyi arayıp böyle bir şey diyeceğine ben asla inanmam. Milletvekilliğini bir kenara bırakın, insan olan hiçbir kimse böyle bir şey yapmaz. Bunu yapmak cinayete ortak olmak demektir.”