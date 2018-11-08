CHP’li vekil Erol: TV’ye izinsiz çıktığım için disipline sevk edildim

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, izin almadan TV’de yayına katıldığı gerekçesiyle disipline sevk edildiğini söyledi.

CHP, ezanın Arapça yerine Türkçe okunmasını isteyen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz ile ezanla ilgili herhangi bir açıklaması bulunmayan Elazığ milletvekili Erol’u bugün disipline sevk etmişti.

Reklam

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP’li Gürsel Erol, disipline sevkini TV’deki altyazıdan öğrendiğini ifade eti.

“(Sevk) Gerekçesi, grup başkan vekillerinden izin almayarak televizyon programına katılmak. Programa çıkarken ulaştığım kadarıyla bilgi veriyorum” diyen Erol, konuşma içeriğinden dolayı sevk edilmemesini ‘sevindirici’ diye tanımladı.

Reklam

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Sevindirici olan yanı ise katladığım programlarda konuşmaların içeriğinden dolayı değil, yalnızca televizyon programına katılmaktan dolayı bir disiplin süreci başlatılması. Demek ki parti içinde biraz daha dikkatli olmalıyız. Son derece üzgünüm. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler ama CHP kimliğini asla elimizden alamazlar. İzin almadan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmemizi üzüntüyle karşılıyorum. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım.”