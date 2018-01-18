CHP’li vekil duyurdu: Bursa’da ‘pembe vagon’ uygulaması kaldırıldı

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’daki ‘pembe vagon’ uygulamasının kaldırıldığını söyledi.

AKP’li büyükşehir belediyesi, metroda 7 Haziran 2017’de tamamen kadınlara ayrılmayan ancak kadınlara öncelik veren vagon uygulaması başlatmıştı.

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Meclis’te konuşan Kayışoğlu, uygulamanın kadın yaşamdan izole edilmesi anlamına geldiği için tepki gösterdiklerini ifade etti.

CHP’li vekil şunları kaydetti: “Uygulamadan vazgeçilmiş olması sevindirici. Bursalılar zaten bu dayatmaya gereken yanıtı verdiler. Kadınlarımız da erkeklerimiz de (istifa ettirilen eski başkan) Recep Altepe’nin bu ayrıştırıcı zihniyetine prim vermediler. İstasyonlardan yazıların kaldırılması, Bursalıların bu ayrıştırıcı, kadını izole etmeye çalışan, erkeği de tehlikeli bir varlık gibi gösteren uygulamaya verdikleri tepkinin bir sonucudur. Bursalılara kulak veren büyükşehir belediyesinin yeni başkanı Alinur Aktaş’ın yanlıştan dönmesi bu nedenle anlamlıdır.”