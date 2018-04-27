CHP’li vekil: Cumhurbaşkanı adayımız parti üyesi olacak; Voltran’ı oluşturacağız

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının parti üyesi olacağını söyledi.

Cem TV’de Mustafa Mutlu’nun sunduğu Kral Çıplak programına katılan vekil, Abdullah Gül’ün adaylığının parti meclisinde (PM) konuşulmadığını ifade etti.

Reklam

“Kimse bizden He-Man beklemesin, birden fazla gücü bir araya getirip Voltran’ı oluşturacağız” diyen Pekşen, cumhurbaşkanı adaylarının çiftçi, sanayici ve gazetecilerin beklentisini karşılayacağını dile getirdi.

Pekşen şunları söyledi “Herkes diyecek ki ‘Burada tek adam var, orada Türkiye’nin ortak aklı var.’ Ortak aday mümkün olabilse, bütün iyi niyetimizle bu zulmü düzenini sona erdirecek, kapsayıcı bir ortak aklı hakim kılmak istiyoruz. Eğer fedakarlık yapmak gerekiyorsa da biz Türkiye’nin kurucu partisi olarak bunları yapıyoruz.”

Reklam

‘Adayımız CHP’li’

CHP’li vekil, “İYİ Parti kendi adayını çıkarıyor, AKP çıkarıyor, Saadet Partisi, HDP kendi çizgisinden bir aday çıkarıyor, Vatan Partisi genel başkanını aday göstermeye çalışıyor… CHP ise kendi geleceğinden gelen kadrolar yerine dışarıdan destek toplamaya yönelik bir strateji izleyip kendi tabanını kaybediyor. Bu seçimlerde nasıl olacak?” sorusuna da “Yüzde 100 garanti edebilirim. Partimizin de görüşü bu yönde. CHP’nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olacak” cevabını verdi.