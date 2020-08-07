CHP’li vekil: Bursa’da entübe edilmesi gereken hasta yer olmadığı için sevk edildi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’da geçen gece entübe edilmesi gereken bir hastanın yer olmadığı için İstanbul’a sevk edildiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Aydın, Twitter’da yayınladığı bir videoda şöyle konuştu:

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“Özellikle Kurban Bayramı’nda seyahat serbestliği ile insanların tatile gitmesi ve önlemleri bırakması sonucu şu an Bursa için örnek verdiğimizde, dün gece bir örnekten yola çıkarak söylüyorum, yoğun bakım yataklarında yer yok.

Bir corona hastası entübe edilmesi gerekiyordu, yer bulunamadı ve İstanbul’a sevk edildi.”