Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: Bursa’da entübe edilmesi gereken hasta yer olmadığı için sevk edildi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’da geçen gece entübe edilmesi gereken bir hastanın yer olmadığı için İstanbul’a sevk edildiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Aydın, Twitter’da yayınladığı bir videoda şöyle konuştu:

Reklam

“Özellikle Kurban Bayramı’nda seyahat serbestliği ile insanların tatile gitmesi ve önlemleri bırakması sonucu şu an Bursa için örnek verdiğimizde, dün gece bir örnekten yola çıkarak söylüyorum, yoğun bakım yataklarında yer yok.

Bir corona hastası entübe edilmesi gerekiyordu, yer bulunamadı ve İstanbul’a sevk edildi.”

SON HABERLER

İmmün plazma bağışı yapan ilk isim: Hayat kurtarmak inanılmaz bir duygu

Malatya’da yaşayan 46 yaşındaki Gıyaseddin Bakır, Covid-19’a yakalandı. 12 günlük tedavinin ardından iyileşip taburcu edildi. Oğlunun testi de pozitif çıkınca onunla aynı odada kalan Bakır, Türkiye’de immün plazma bağışı yapan ilk isim oldu. Bakır, hayat kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak hastalığı yenenleri bağış yapmaya davet etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...