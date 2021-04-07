CHP’li vekil bu kez de Erdoğan’ın ‘1 numaralı memuru’nun gelirini hesapladı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın hesabına göre kanunen ‘en yüksek devlet memuru’ Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın aylık geliri 84 bin 702 lira.

CHP’li vekil daha önce Türk Telekom yönetim kurulunun toplantı tutanaklarından AKP’li bazı isimlerin minimum gelirini ortaya çıkarmıştı.

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Yavuzyılmaz, Twitter paylaşımında Kıratlı’nın ayrı ayrı kurumlardaki görevlerinden aldığı maaşları aktardı.

Buna göre Kıratlı, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak 24 bin lira. maaş alıyor. Maaşa araç, yolculuk, seyahat, konaklama, temsil gideri, aile sağlık yardımı, prim, vergi muafiyeti dahil değil.

Borsa İstanbul YK Üyesi olarak aylık maaşı⬇️



24.000TL +araç +yolculuk +seyahat +konaklama +temsil gideri +aile sağlık yardımı +prim + vergi muafiyeti pic.twitter.com/nEAeTcxIXL — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 7, 2021

Kıratlı’nın Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olarak aldığı maaş 37 bin 796 lira. Bu sayı, en yüksek devlet memuru maaşının, YÖK yönetim kurulu üyeleri için, yüzde 165’i ile çarpılmasıyla çıkıyor.

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Kıratlı’nın İdari İşler Başkanlığı’ndan aldığı maaş da 22 bin 906 lira.