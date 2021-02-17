CHP’li vekil, besicilikteki ‘kara tablo’yu anlattı: Sürdürülebilir değil

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yem fiyatlarındaki artışın hayvancılık sektörünü vurduğunu belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Fotoğraf: Pixabay

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Sarıbal, hayvancılık girdilerinin yüzde 70’ini yemin oluşturduğunu, fiyatları bir yılda yüzde 60 arttığını ifade etti.

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CHP’li vekil, et ve süt fiyatlarının aynı dönemde yüzde 18-20 seviyesinde arttığını dile getirerek “Bu tabloda hayvancılık sürdürülemez” dedi.

Et fiyatı karşılamıyor

Sarıbal, Şubat 2018’de besicinin 1 kilo et karşılığında 26 kilogram yem alabildiğini, bunun şimdi 18 kilograma düştüğünü aktardı. Son üç yılda kesim fiyatlarının yüzde 47, yem fiyatlarının ise yüzde 106 arttığını kaydetti.

CHP’li vekil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yine tek adam keyfi yönetiminden önce 2018’in Şubat ayında süt yem paritesi; yani bir litre süt ile 1 kilo 430 gram yem alıyordu. Bugün ise 1 litre süt ile 1 kilo 180 gram yem alabiliyor. Bu parite çiğ süt fiyatı 2 lira 80 kuruş olduğu durumda geçerli ancak üretici sütünü bugün 2 lira 50 kuruştan ancak satabiliyor. Yani aslında 1 litre süt ile ancak 1 kilo 50 gram yem alabiliyor.

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Bugün süt üreticisi de besi üreticisi de zarar etmektedir. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Sektörün para kazanabilmesi için örneğin, süt/yem paritesinin en az 1.50 yani 1 litre ile 1 kilo 500 gram yem alabilmesi gerekir. Aksi takdirde üreticiliği sürdürmesi mümkün değildir.”