CHP’li Tanal: Bedelli askerlik yapan vekillerin maaşlarını bakanlığa yatırın

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bedelli askerlik yapan milletvekillerinin maaşlarının Milli Savunma Bakanlığı’na yatırılmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Tanal, bedelli askerlik yapan milletvekili olup olmadığına dair yazılı soru önergesine verilen yanıtta, ‘bedelli askerlik yapan milletvekilinin hem maaşını aldığının hem sigortasının meclis tarafından ödendiğinin belirtildiğini’ söyledi.

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AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel’in bedelli askerlik yaptığını belirten vekil, şunları söyledi: “Bedelli askerlikte askerlik borçlanması dahi yapılamazken milletvekili olan arkadaşlarımız askere gidiyor, sigortasını da meclis ödüyor, maaşını da meclis ödüyor.

Meclis başkanvekiline sesleniyorum; yapmazsanız suç duyurusunda bulunacağım hakkınızda. Bu milletvekillerinin 21 günlük yaptığı askerlik ücretini, meclisin verdiği o maaşı alıp Milli Savunma Bakanlığı’nın hesabına yatırmak zorundasınız. Bu maaşın peşine düşeceğim.”

Bunun üzerine, söz alan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Tanal’ın sözünü ettiği üç milletvekilinin, maaşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladığını, dekontların elinde olduğunu bildirdi.

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Bunun üzerine Tanal, “Sigortalı olmaması lazımdı. Böyle çakma asker, kahraman olmaz. Milletvekili olacaksın, maaş alacaksın, sigortan yatırılacak. Nasıl maaş alacaksın? Babanın parası değil” karşılığını verdi.

‘Kral çıplak, saraydakiler çıplak‘

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da genel kurulda söz aldı.

Tuncay Özkan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Merkez Bankası dolar rezervinin nasıl eksiye düştüğünü açıklaması gerektiğini, bakan değiştiği için kimsenin bu soruya cevap vermediğini söyledi.

Bir anısını anlatmak istediğini ifade eden Özkan, şunları söyledi: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı ya da düşmüş ama halk içinde geziyor. Ben de Kanal D’yi yönetiyorum. Bir gün ziyaretime geldi. Cebinden bir beyaz mendil çıkardı, masanın üstüne koydu. Mendilin içinde iki küpe, bir kolye, iki de bilezik vardı. Dedi ki; ‘Gecekondu mahallesinden geliyorum, oradaki kadınlar bunları bana verdiler, ‘bizi kurtar’ diye’. Ne garip tecellidir, 20 yıl sonra Erdoğan o kadınlara çöpten ekmek toplamayı, rızık almayı, pazarlardan döküntü sebze, meyve toplamayı reva görmüştür.”

Kendilerini değerli kılanın, üzerlerindeki elbiseler olmadığını dile getiren Özkan, “Biz vicdanımızla örtülüyüz. Şimdi ben söylüyorum: Kral çıplak, saraydakiler çıplak, vicdanları kör, vicdanları sağır. Bu vicdanla bu millet yönetilmez” dedi.