CHP’li vekil Bankoğlu’na ‘suçu övme’ ve ‘örgüt propagandası’ndan soruşturma

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ankara başsavcılığının açıklamasına göre Bankoğlu hakkındaki soruşturma, CHP’li vekilin 11 Mart’ta Halk TV’deki sözleri nedeniyle açıldı.
Savcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi: “(…) ‘PKK’lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç farketmez’ şeklindeki açıklamaları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapma’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.”
Bankoğlu’nun sözleri sonrası hükümete yakın medya, CHP’li vekilin PKK’lılardan oy istediği yönünde haberler yapmıştı.
Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan vekil ise konuşmasının içinden bazı ifadelerin çekilerek hakkında karalama kampanyası yapıldığını kaydetti. Bankoğlu, AKP’lilerin sözlerine kinaye yaptığını dile getirdi.
CHP’li vekil, parti olarak, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü konusunda teröre ve terör örgütlerine taviz vermediklerini, kapalı kapılar ardından pazarlıklar yapmadıklarını da ifade etti.