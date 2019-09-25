CHP’li vekil, bakana sordu: Kanadalı şirketin Kaz Dağları’ndaki ruhsatı yenilendi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Kaz Dağları’nda çevre katliamıyla gündeme gelen Kanadalı maden şirketi Alamos Gold’un işletme ruhsatının yenilenip yenilenmediğine dair Meclis’e soru önergesi verdi.

Fotoğraf: Twitter

Kanadalı şirket Alamos Gold’un Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale’nin Kirazlı ilçesinde yürüttüğü altın madeni çalışmaları, bölgede yapılan ağaç katliamıyla gündeme gelmiş, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları, köylüler, üniversite öğrenciler ve bilim insanları dahil pek çok grup buna tepki göstererek, ‘su ve vicdan nöbeti’ başlatmıştı.

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13 Ekim’de bitiyor

CHP’li Ersoy’un Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, Kanadalı şirketin 10 yıllık işletme ruhsatının 13 Ekim 2019 tarihinde sona erdiği, ruhsat süresinin uzatılmaması durumunda şirketin Çanakkale’deki faaliyetine son vermesi gerektiği hatırlatıldı.

Ersoy, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na söz konusu ruhsatın süresinin uzatılıp uzatılmadığına dair bilgi edinme başvurusu yaptığını, bu başvuruda ruhsat süresi uzatılmış ise ruhsat örneğinin kendilerine gönderilmesinin talep ettiğini aktardı.

Bakanlık tarafından derneğe verilen cevapta ise Kanadalı şirketin Çanakkale’deki faaliyetlerinin ticari sır olarak değerlendirildiği ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılamayacağının belirtildiği ifade edildi.

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Bakana sorular

Ersoy’un önergesinde şu sorular yer aldı:

“Çanakkale Kirazlı Köyü Balaban mevkiinde madencilik faaliyeti gösteren Kanadalı Alamos Gold ve Türkiye’de taşeronluğunu üstlenen Doğu Biga madencilik şirketinin 13 Ekim 2019 tarihinde süresi bitecek olan işletme ruhsatının süresini uzatacak mısınız?

Kaz Dağları’nda yaşananlara karşı isminden de anlaşılacağı üzere Kaz Dağları’nın doğal ve kültürel varlığını korumayı amaçlayan bir derneğin Kaz Dağları projesinin sürecine ilişkin bilgi alma hakkı yok mudur?

Bakanlığınızın web sitesinde bulunan ruhsat sorgulama arama sayfası üzerinden bakanlığınızca verilen ruhsatlara ilişkin bilgiler kamuya açıkken Kaz Dağları’nda faaliyet gösteren şirkete ait ruhsat ile ilgili ‘Ticari sır’ denilerek bilgi verilmemesi, ruhsatın uzatılacağı anlamına mı gelmektedir?

‘Ticari sır’ denilerek Alamos Gold’un işletme ruhsatına ilişkin bilgi verilmemesi, ruhsatın uzatılması durumunda Kaz Dağları’nda yaşanacak protestoları engellemek için alınmış bir önlem midir?”