CHP’li vekil: Atatürk Barajı’na kanalizasyon suları akıyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Atatürk Barajı’na kanalizasyon suları aktığını öne sürdü.

Fotoğraf: CHP

TBMM’de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü oturumda söz alan Tutdere, Atatürk Barajı’nda görülen kirlilik, son dönemde üç kez yaşanan balık ölümleri ve Çat Barajı üzerindeki doğal kültür mirası Yüzen Adalar’ın tehlike altında olduğunu dile getirdi.

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Atatürk Barajı’nın son günlerde yeşile boyandığını söyleyen CHP’li vekil şöyle konuştu:

“Adıyaman’da Türkiye’nin en büyük barajı Atatürk Barajı var. Atatürk Barajı son günlerde yeşile boyandı, hızla akan endüstriyel atıklar ve evsel atıklar barajın rengini değiştirmiş durumda. Yine, bundan yaklaşık bir ay önce Atatürk Barajı’nın kıyısında binlerce ölü balık bulundu.

Bu balıklar suyun hızla kirlenmesi sebebiyle ölmüşlerdir. İlgili kurumlarca yapılan araştırmalarda, sudaki kanalizasyonlar sebebiyle, suyun yoğun bir şekilde kirlenmesi sonucu balıkların öldüğü tespit edilmiştir. Daha dün Besni ilçemizde bir HES’te -özellikle şirket sahiplerinin aşırı kâr hırsı- deredeki bütün suyu kanala verdikleri için, dereye su bırakamadıkları için yine binlerce balık ölmüştür. Peki, bu kanunla biz bu eylemi gerçekleştirenleri, bu kabahati işleyenleri cezalandırabiliyor muyuz? Bunlara ilişkin bir hüküm var, bunlara ilişkin bir düzenleme var mı?”