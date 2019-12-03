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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: Arslan’a bakanlığın talimatıyla uzlaştırma dayatması yapılmış

Eskişehir’de, eski eşi tarafından sokakta satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen ‘uzlaşmaya’ zorlanmıştı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Arslan’ın Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla ‘uzlaşmaya’ zorlandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın habere göre, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Ayşe Tuba Arslan, pek çok kez şiddet gördüğü saldırgan ile uzlaşmaya zorlanıyor. Bu tutumun arkasında Adalet Bakanlığı’nın bu talimatının olduğu açık” dedi. Kadına şiddet olaylarında uzlaştırmanın yasaklanmasına ilişkin görevin Meclis’e düştüğünü belirten Çakırözer, “Her türlü şiddette kadının saldırgan ile uzlaşmaya zorlanmasının önü kapatılmalıdır” dedi.

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Habere göre, Eskişehir’de başka bir kadına şiddet dosyasında ‘uzlaştırmacı’ olarak görevlendirilen avukat, mahkemeye verdiği görüşte, konunun ‘uzlaştırmaya zorlanmasının İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu’ belirterek dosyayı iade etti.

Bunun üzerine savcılık, Adalet Bakanlığı’ndan görüş istedi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir başsavcılığına gönderdiği mütalaada, kadına karşı işlenen hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarında ‘uzlaştırma’ hükümlerinin uygulanabileceği belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Uzlaştırma kurumunun amacının tarafları barıştırmak ve barışa hizmet etmek olduğu ve mağdurun mahkemeye gitme gerekliliğini ortadan kaldırabileceği.”

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Ceza Muhakemesi Yasası’nda, eşe karşı işlenen kasten yaralama suçunun ‘uzlaştırma’ kapsamında olmadığı ve ‘uzlaştırma’ hükümlerinin uygulanamayacağı ifade edilen yazıda, bu durumun istisnaları şöyle açıklandı: “Eşe karşı kasten yaralama suçlarında yaralamanın niteliği ne olursa olsun uzlaştırma yoluna gidilmemektedir.”

Öldükten sonra mı bana yardımcı olacaksınız?’

Ayşe Tuba Arslan’ın Eskişehir başsavcılığına hitaben yazdığı bir dilekçe çantasındaki evrakların arasında bulundu. Aslan’ın dilekçesinde, “Fiziki şiddet ve tecavüz ediyordu zorla, dayanamadım artık evimden çıkmak zorunda kaldım. Benim can güvenliğim hiç yok. Kezzap atmak ve öldürmekle tehdit ediyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Cumhuriyet başsavcılığından rica ediyorum, bir kadın olarak ben öldükten sonra mı bana yardımcı olacaksınız? Tek başıma ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum” ifadelerine yer verdiği görüldü. 

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