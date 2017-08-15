CHP’li vekil Akaydın’a ‘FETÖ’ soruşturması

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında ‘FETÖ’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı “Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah’ın büyük bir lütfu” açıklamasını hatırlatan Akaydın, “Bu açıkça suçunun itirafıdır ve 249 şehidin de sorumlusu benim demektir” demişti.

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CHP’li vekil, iktidarın tepkisini çekmesi üzerine sözlerinin arkasında olduğunu belirtip 15 Temmuz’u ‘öngörülen, önlenemeyen ve sonuçlarından da yararlanılan bir darbe teşebbüsü’ diye niteleyerek şöyle devam etmişti: “15 Temmuz Derneği tarafından çarpıtıldığı için bunlar yanlış yorumlanıyor. Ben, ’15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ’nün parmağı yoktur’ demedim. FETÖ’yü aklamaya da çalışmadım. Bu bir darbe teşebbüsüdür; ama birçok yönden değerlendirilmesi lazım.”

Resen soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, soruşturmanın darbe girişimi hakkında Akaydın’ın Antalya’da 3 Ağustos’ta gazetecilere yaptığı açıklama nedeniyle başlatıldığını söyledi.

Solmaz, resen başlatılan soruşturma kapsamında CHP’li vekilin ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’la suçlandığını kaydetti.

Solmaz’ın açıklamasında, “Yürürlükteki yasalar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri konulu 100/1 Nolu Genelgesi çerçevesinde soruşturma işlemleri yürütülmekte olup, safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” dendi.