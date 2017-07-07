CHP’li vekil ‘Adalet Marşı’nı anlattı: Jandarma dahi mırıldanıyor

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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışlıoğlu, ‘Adalet Yürüşü’ için yazdığı marşı anlattı: “Bir defasında bir jandarma dahi mırıldanarak yanımdan geçti.”

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’a konuşan CHP’li vekil, 1970’lerde işçi marşı olarak Tahsin İncirci tarafından uyarlanan marşın kaynağının Sadettin Kaynak’ın bir eseri olduğunu söyledi.

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“Yürüyüş esnasında adalete olan inancımızla, heyecanımızla sözler kendiliğinden döküldü ve ‘Adalet Marşı’ olarak uyarlamış olduk” diyen Kayışlıoğlu, marşı molalarda diğer vekillerle ‘denediklerini’, beğenilince de kayda aldıklarını söyledi.

CHP’li vekil, yürüyüş sırasında bazen insaların kendisini görünce bazen de görmeden söylediğini anlatarak “Hatta bir defasında bir jandarma dahi mırıldanarak yanımdan geçti. İnanılmaz gurur verici bir duygu. Genel başkanımızın bu onurlu yürüyüşünde herkesin hissettiği duyguların böyle bir marşa dönüşmesinde katkım olduysa ne mutlu bana” diye konuştu.

‘Üzerime düşeni yaparım’

Miting için başka marş hazırlığı olmadığını belirtirken ‘duyguların ne zaman nerede geleceğini belli olmayacağını’ söyleyerek açık kapı bırakan CHP’li vekil, “Seçim döneminde teklif gelirse CHP için seçim şarkı yazar mısınız?” sorusunu yanıtladı: “Bizim siyaset anlayışımız; ülkemize ve tabii partimize katkı koymayı bir görev bildiği için, teklif beklemeden yapabileceğimiz her türlü katkıyı sadece ben değil bütün CHP’liler yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz. O gün geldiğinde yapabileceğim bir şey olursa teklif beklemeden üstüme düşeni yine yaparım. Partime, ülkeme katkı sunmayı her zaman görev bilirim.”

Kayışlıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun marşı beğendiğini ifade ettiğini, bunun da kendisini mutlu ettiğini söyledi.