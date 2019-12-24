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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: 3.7 milyon borçlu ‘kara liste’de; 25 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, 3 milyon 763 bin kişinin borcundan ötürü ‘kara liste’ye alındığını, 25.3 milyar değerinde 506 bin çekin karşılıksız çıktığını ifade etti.

Zamanında ödenmediği için takibe alınan kredilerin, 18 Aralık itibariyle 146.3 milyar liraya ulaşarak rekor kırdığını dile getiren CHP’li milletvekili, açıklamasında şu istatistiklere yer verdi: “Vatandaşlarımızın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak – 18 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 583,6 milyar liraya ulaştı. Bu borcun; 466,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 116,7 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2,5 milyar lira daha artarak 21,2 milyar lirayı buldu.”

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1 milyon 316 bin kişi icralık

Ağırlaşan ekonomik şartlara dikkat çeken Yeşil, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 1 milyon 316 bin kişinin, bankalara olan tüketici kredisi, kredi kartı borcu veya her ikisini birlikte ödeyemediği için icarlık olduğunu belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre icarlık kişi sayısının yüzde 11.4 arttığını vurgulayan CHP’li milletvekili, bu yıl ekim ayı sonu itibariyle 3 milyon 763 bin kişinin ‘kara liste’ye alındığını ifade etti.

506 bin çek karşılıksız

Yeşil’in paylaştığı verilere göre bu yıl ocak-kasım döneminde parasal karşılığı 25.3 milyar liraya denk gelen 506 bin karşılıksız çek çıktı.

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Söz konusu dönemde toplam 49 bin 777 şahsın çeki karşılıksız çıkarken, 73 bin 228 kişi hakkında da çek yasağı kararı çıkartıldı.

Çek yasağı alan kişi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88,6 oranında artış gösterdi.

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