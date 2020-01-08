CHP’li vekil: 24 kararnameyi düzeltmek için 31 kararname çıkarıldı

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı Temmuz 2018’den bu yana 55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldığını hatırlatarak, ilk etapta çıkarılan 24 kararnamenin daha sonra çıkarılan 31 kararnameyle düzeltilmek istendiğini söyledi. Toprak bunun yeni sistemin sağlıklı işlemediğini gösterdiğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parlamenter sisteme göre daha hızlı, etkili ve istikrarlı bir hükümet sistemi olduğu iddiasıyla getirildiğini belirten Toprak, yeni sistemde kararların daha etkili ve sağlıklı alınacağı savunulurken tam tersi bir manzara yaşandığını ifade etti.

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Toprak şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde o günden bu yana uygulamaya konulan 55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 31’inin daha önce çıkarılan kararnamelerde değişiklik ve yanlışı düzeltmek için çıkarılmış olması bile sistemin yönetmekteki yetersizliğinin ve ülke yönetimindeki savrulmanın, ciddiyetsizliğin örneğidir.”

CHP’li vekil, 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde şimdiye kadar tam 16 ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişiklik yapıldığını kaydetti.