CHP’li üye: RTÜK başkanı TÜRKSAT yönetiminden istifa etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

Ebubekir Şahin. (Fotoğraf: DHA)

Oda TV’ye konuşan RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, Üst Kurul toplantısında Şahin’in istifa etmesi gerektiğini dile getirdiklerini aktardı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısında Şahin’in eleştirdiğini belirten Taşçı, Kılıçdaroğlu’nun RTÜK başkanının üç farklı yerde görev yapmasına ilişkin duyarlılığını Şahin’e aktardıklarını söyledi.

RTÜK üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunca tartışma ve gerilimden sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bugün almış olduğu istifa kararı yerindedir. Hem takipçisi olduğumuz hukuksuzluğun ortadan kaldırılması, hem de RTÜK’ün yıpranmaması bakımından istifa kararı isabetlidir.”

Taşçı, Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasını istemiyle RTÜK başkanlığına bir de dilekçe vermişti.

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RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, daha önce Şahin’in üç farklı kurumda çalıştığını duyurmuştu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Şahin’in kurumlardan toplamda 60 bin lira maaş aldığını, bunun yasaya aykırı olduğunu söylemişti.