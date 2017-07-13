CHP’li üye ‘Kız Kulesi manzaralı’ inşaatı sordu: Devlet malına gecekondu yapılıyor

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Üsküdar ilçesinin Salacak sahilinde Kız Kulesi manzarasına sahip Devlet Su İşleri (DSİ) arazisinin etrafı, herhangi bir şantiye ya da bilgilendirme levhası konulmadan çevrilerek iki katlı inşaata ‘dönüştü.’

Etrafı tahtayla kapatılan inşaat üzerinde, inşaatın kim tarafından ve ne yapılacağına yönelik herhangi bir şantiye levhası bulunmuyor. Salacak Mahallesi 367 ada 53 ve 57 parsellerdeki arazinin bir kısmı sahil yolu üzerinde kalırken, bu parsellerin hemen gerisinde yaklaşık 100 metrekarelik bir şahıs parseli de yer alıyor.

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DSİ yetkilileri, yürütülen inşaat faaliyeti hakkında bilgilerinin olmadığını belirterek, konuyu araştıracaklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye ve Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Nezih Küçükerden, inşaatla ilgili soru önergesi verdi.

Alanın 180 derece deniz manzarasıyla Üsküdar’ın en güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Küçükerden, “Çoğunluğu kamu malı olan bu alan üzerinde, anlaşılan o ki, birileri tarafından gecekondu, restoran veya kafe olarak yasadışı bir imalatı iBB’nin zabıtasını da arkasına alarak Üsküdar’ın en merkezi yerinde tonlarca çelikle yapmaktadır. Yapılan iş sadece bir kaçak inşaat değil, aynı zamanda devlet malı üzerine bir gecekondudur. Bu nedenle konu ivedi olarak incelenerek İstanbulluların, Üsküdarlıların bu yeşil alanı üzerine yapılan işgalden kurtarılması yapının derhal yıkılarak kamuya kazandırılması kanuni bir zorunluluktur” dedi.

Belediye topu İBB’ye attı

Beyaz Masa’ya konuyla ilgili başvuruda bulunduğunu ancak üzerinden günler geçmesine rağmen bir yanıt alamadığını belirten Küçükerden, topu İBB’ye atan Üsküdar Belediyesi’nin konunun ‘kendi sorumluluk alanında olmadığı’ yanıtını verdiğini aktardı.

Küçükerden yazılı önergesinde “Yapı kimin tarafından yapılmaktadır? Yapının bulunduğu alanın imar sorumluluğu Üsküdar Belediyesi’ne ait olduğu halde Üsküdar Belediyesi’nce neden hiçbir yasal işlem yapılmamıştır?” sorularını iletti.

Önerge oybirliği ile başkanlığa sevk edildi.