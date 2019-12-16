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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Urla belediye başkanına ‘FETÖ’ iddiasıyla tutuklama

CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, ‘Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı. 

İbrahim Burak Oğuz. Fotoğraf: DHA

‘FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya göre ‘FETÖ’nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ifadesi alınmak üzere bugün adliyeye çağırıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Oğuz, ‘FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

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